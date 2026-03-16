Raphinha sobre juego Vs Sevilla: ‘Cuando jugamos en casa nos toca ganar’

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', autor de un triplete en la victoria de ayer domingo ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou (5-2), destacó la importancia de ganar todos los encuentros en casa.

"Cuando jugamos en casa nos toca ganar. Es importante para el equipo y para la afición. Queremos ganar todos los partidos, la afición nos apoya todo el rato y nos da una fuerza que necesitamos. Tenemos dos partidos seguidos en casa y esperamos lograr buenos resultados", afirmó el brasileño en declaraciones a DAZN.

Raphinha señaló que el conjunto azulgrana controló "bien el partido", como demuestran los tres goles que anotó en la primera parte, y que el 3-1 con el que se llegó al descanso les ayudó "bastante" en este sentido.

"Lo hemos hecho muy bien. Encajamos dos goles al final de cara parte y tenemos que estar más atentos. Salimos un poco descontentos por esto, pero en general ha sido un partido espectacular. Hay que seguir así y minimizar los errores. Jugando así es difícil que nos ganen", añadió.