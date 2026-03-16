Deportes - 16/3/26 - 12:00 AM

Raphinha sobre juego Vs Sevilla: ‘Cuando jugamos en casa nos toca ganar’

Por: Barcelona EFE -

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', autor de un triplete en la victoria de ayer domingo ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou (5-2), destacó la importancia de ganar todos los encuentros en casa.

"Cuando jugamos en casa nos toca ganar. Es importante para el equipo y para la afición. Queremos ganar todos los partidos, la afición nos apoya todo el rato y nos da una fuerza que necesitamos. Tenemos dos partidos seguidos en casa y esperamos lograr buenos resultados", afirmó el brasileño en declaraciones a DAZN.

Raphinha señaló que el conjunto azulgrana controló "bien el partido", como demuestran los tres goles que anotó en la primera parte, y que el 3-1 con el que se llegó al descanso les ayudó "bastante" en este sentido.

"Lo hemos hecho muy bien. Encajamos dos goles al final de cara parte y tenemos que estar más atentos. Salimos un poco descontentos por esto, pero en general ha sido un partido espectacular. Hay que seguir así y minimizar los errores. Jugando así es difícil que nos ganen", añadió.

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