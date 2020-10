Raúl Domínguez: ‘Todo el crédito se lo doy a los peloteros’

Raúl Domínguez está al frente de de Bocas del Toro, equipo que está en la Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Su trabajo fue reconocido ayer al ser escogido como el Director del Año del torneo, el cual se encuentra en su etapa culminante.

“Conseguir el premio de Director del Año, todo el crédito se lo doy a los peloteros. Si ellos no dan el 100% en el terreno, si no ejecutan las jugadas, ese premio no lo hubiera conseguido. Muy contento con el trabajo y solo queda estar listo para la Final”, manifestó Domínguez en entervista concedida al programa Deportes y Punto, que se transmite en Sol 88.9 y Plus TV.

Domínguez, que debuta con éxito en su primera temporada como manager del béisbol nacional mayor, se llevó los honores al recibir 4 de los 6 votos emitidos por los miembros de la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis). Los directores de Chiriquí, Carlos Louis y de Panamá Metro, José Murillo III, recibieron un voto cada uno.