Deportes - 20/1/26 - 12:00 AM

Real Madrid busca seguir en los ocho primeros puestos de la Champions

Por: Madrid EFE -

El Real Madrid busca en el estreno de Álvaro Arbeloa en la Liga de Campeones, ante un Mónaco de ingrato recuerdo para el madridismo, la paz social en el Santiago Bernabéu tras el juicio público con silbido a los jugadores frente al Levante y un paso de gigante para acabar entre los ocho primeros la fase de liguilla, con acceso directo a los octavos de final.

La mejoría del Real Madrid, que cerró su bache de resultados que impulsó una crisis tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y caer eliminado de la Copa del Rey por un rival de menor categoría como el Albacete, la mide el Mónaco en el Bernabéu. El partido del reencuentro de Kylian Mbappé con el equipo que le lanzó al estrellato y en el que comenzó a asombrar con sus virtudes.

El triunfo en la locura que fue el estadio madridista contra el Levante y el posterior pinchazo del Barcelona en Anoeta cambian el paso de un Real Madrid que está a un punto del líder en LaLiga y tiene en su mano la clasificación directa en la 'Champions League'.

Te puede interesar

Barça cae y solo aventaja por un punto al Madrid

Barça cae y solo aventaja por un punto al Madrid

 Enero 19, 2026
J.T. Realmuto renueva con los Filis de Filadelfia

J.T. Realmuto renueva con los Filis de Filadelfia

Enero 19, 2026
Sporting San Miguelito inicia la LPF con triunfo contundente

Sporting San Miguelito inicia la LPF con triunfo contundente

 Enero 19, 2026
‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz, titulares en juego de Pumas vs León

‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz, titulares en juego de Pumas vs León

Enero 19, 2026
Panamá pasó el examen a nivel individual y colectivo ante Bolivia

Panamá pasó el examen a nivel individual y colectivo ante Bolivia

 Enero 19, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí