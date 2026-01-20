Real Madrid busca seguir en los ocho primeros puestos de la Champions

El Real Madrid busca en el estreno de Álvaro Arbeloa en la Liga de Campeones, ante un Mónaco de ingrato recuerdo para el madridismo, la paz social en el Santiago Bernabéu tras el juicio público con silbido a los jugadores frente al Levante y un paso de gigante para acabar entre los ocho primeros la fase de liguilla, con acceso directo a los octavos de final.

La mejoría del Real Madrid, que cerró su bache de resultados que impulsó una crisis tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y caer eliminado de la Copa del Rey por un rival de menor categoría como el Albacete, la mide el Mónaco en el Bernabéu. El partido del reencuentro de Kylian Mbappé con el equipo que le lanzó al estrellato y en el que comenzó a asombrar con sus virtudes.

El triunfo en la locura que fue el estadio madridista contra el Levante y el posterior pinchazo del Barcelona en Anoeta cambian el paso de un Real Madrid que está a un punto del líder en LaLiga y tiene en su mano la clasificación directa en la 'Champions League'.