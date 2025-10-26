Real Madrid vence 2-1 al Barcelona y se afianza en el liderato de LaLiga

Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 superaron el de Fermín López en el 38 y dieron la victoria al Real Madrid ante el Barcelona (2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en el liderato de la Liga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.



Clásico en el que el Real Madrid vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de Mbappé y uno de Bellingham-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el minuto 3 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.

El delantero francés Kylian Mbappé (22′) abrió el marcador, un tanto que contrarrestó Fermín López (38′), pero el inglés Jude Bellingham (43′) acabó por decantar la victoria del lado blanco. Con este triunfo, el Real Madrid refuerza su liderato, con 27 puntos, ahora cinco más que el Barça, que sigue segundo.

El portero polaco Wojciech Szczęsny, con sus paradas salvadoras, incluido un penalti, fue el mejor jugador del Barcelona en el clásico de la Liga española frente al Real Madrid, en el que Lamine Yamal, en otras ocasiones determinante, estuvo desaparecido y no pudo liderar el ataque de su equipo, que se fue del Santiago Bernabéu con una derrota (2-1).