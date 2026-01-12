Ricardo ‘El Científico’ Núñez: ‘Estaba en mis cinco sentidos’

El púgil panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez no se mostró de acuerdo con la detención del encuentro que sostuvo el pasado sábado en Alemania ante el cubano Jadier Herrera y en el que estaba en juego el campeonato mundial interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

‘El Científico’ Núñez perdió por nocaut técnico en el octavo asalto ante Herrera, quien en ese round le conectó una derecha al rostro que resintió el panameño. Seguidamente el cubano prosiguió con una combinación de golpes.

En ese momento, el árbitro belga Daniel Van de Wiele, de 69 años, interviene pero al tratar de separar a los boxeadores cae a la lona y una vez se levanta decreta el nocaut técnico a favor de Herrera.

“El árbitro decidió en el octavo asalto detener la pelea de una manera controversial. Yo me sentía capaz, el rival me había conectado pero todavía estaba en mis cinco sentidos, me sentía bien en aire y quedamos sorprendidos porque el árbitro tomo la decisión de detener el pleito”, relató ‘El Científico’ Núñez desde Alemania a través de sus redes sociales.

“Quiero agradecerle a mi gente panameña por toda su buena vibra. De esta hay que levantarnos como un guerrero y seguir adelante”, apuntó.

Hay que destacar que hasta el séptimo asalto, los tres jueces designados para le pelea tenían un empate en sus tarjetas.