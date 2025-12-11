Rodrygo: ‘Estamos con el entrenador’

El brasileño Rodrygo Goes reconoció que la dedicatoria de su gol a Xabi Alonso con el rompía una mala racha de 32 partidos sin marcar, fue para demostrar que están "con el entrenador" y que hace falta "unidad" para lograr sus objetivos de la temporada.

"Es un momento complicado para nosotros y para Xabi también, las cosas no nos están saliendo y quería demostrar que estamos juntos y con nuestro entrenador. Se dicen muchas cosas, se intentan crear, pero estamos juntos y necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar nuestros objetivos", dijo el jugador a Movistar+

Reconoció Rodrygo que el resultado ante el City (1-2) "frustra" a los jugadores del Real Madrid porque entrenan "mucho y no sale en los partidos". En lo personal, se mostró feliz por su partido.

"Me hacía mucha falta. Intento siempre marcar y ayudar, no estaba en mi mejor momento pero son cosas que pasan en el fútbol. Tengo que seguir centrado entrenando, fue lo que hice todo en este tiempo cuando no me salían las cosas. Espero que hoy con este gol y la actuación pese a estar triste por la derrota espero volver a mi mejor nivel", dijo el delantero.