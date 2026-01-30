Deportes - 30/1/26 - 12:00 AM

Sabalenka avanza a cuarta final seguida en Australia

Por: Australia EFE -

Ni siquiera una penalización por obstrucción pudo frenar la marcha de Aryna Sabalenka hacia su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia.

La número uno del mundo superó a Elina Svitolina por 6-2, 6-3 para colocarse a una victoria de su tercera corona en el primer grande de la temporada en cuatro años.

Se reeditará la final de 2023 contra Elena Rybakina luego que la cabeza de serie número cinco venció 6-3, 7-6 (7) a Jessica Pegula, la número seis, en la segunda semifinal.

Te puede interesar

Panamá ya conoce todos sus rivales en la Serie del Caribe 2026

Panamá ya conoce todos sus rivales en la Serie del Caribe 2026

 Enero 29, 2026
Temporada 2026 del automovilismo inicia este domingo 1 de febrero

Temporada 2026 del automovilismo inicia este domingo 1 de febrero

 Enero 29, 2026
Serbio Novak Djokovic avanza a semifinales del Abierto de Australia

Serbio Novak Djokovic avanza a semifinales del Abierto de Australia

Enero 29, 2026
El Brujas eliminó al Marsella de Murillo

El Brujas eliminó al Marsella de Murillo

 Enero 29, 2026
Exclusión de Belichick genera críticas

Exclusión de Belichick genera críticas

Enero 29, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí