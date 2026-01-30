Sabalenka avanza a cuarta final seguida en Australia

Ni siquiera una penalización por obstrucción pudo frenar la marcha de Aryna Sabalenka hacia su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia.

La número uno del mundo superó a Elina Svitolina por 6-2, 6-3 para colocarse a una victoria de su tercera corona en el primer grande de la temporada en cuatro años.

Se reeditará la final de 2023 contra Elena Rybakina luego que la cabeza de serie número cinco venció 6-3, 7-6 (7) a Jessica Pegula, la número seis, en la segunda semifinal.