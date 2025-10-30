Santiago de Veraguas quedará en la historia del boxeo panameño

La ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, quedará en la historia del boxeo panameño, ya que el próximo sábado 6 de diciembre será la primera ciudad del interior de la República en ser sede de una pelea de campeonato mundial de boxeo.

Y es que la campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Nataly Delgado, quien es oriunda de Veraguas, defenderá su cetro ante la venezolana Yoselin Fernández a 10 asaltos.

El combate será el estelar de la función que tendrá como sede el Salón Villa Magna del Hotel Gran David de Santiago.

La histórica cartilla será una realidad gracias a la Alcaldía de Santiago, presidida por Eric Jaén y a la empresa High Level Boxing, del promotor Roberto Mora, la cual está cargo de la producción del evento.

“Estoy preparándome fuertemente para este combate. Me costó mucho lograr este campeonato, por lo que daré el máximo para llegar lo mejor preparada posible”, manifestó Delgado.

El combate de título mundial tendrá el respaldo de otros cinco encuentros, entre los cuales destaca el del invicto prospecto veragüense Maximiliano Bonilla, quien se medirá al colombiano residente en Panamá Jhoyner Cervera a 8 asaltos y 126 libras.

Por su parte, Ronal 'El Gallito' Batista se medirá a Leroy 'El Sensacional' Estrada a 8 rounds y 115 libras.

Otros combates: Edwin Quintero (Panamá) vs Larry Olivas (Costa Rica) a 6 asaltos y 108 libras; Roy Hernández (Herrera) vs Adrian Morales (Panamá Oeste); e Iker Canto (Veraguas) vs Víctor Rodríguez (Panamá).