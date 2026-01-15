Deportes - 15/1/26 - 12:00 AM

Selección de Panamá viaja hoy a Bolivia para partido amistoso

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Luego de revelarse la lista de 24 jugadores que disputarán los primeros dos partidos amistosos de 2026, la Selección Mayor de Fútbol de Panamá está lista para afrontar el primero de sus dos compromisos.

El equipo panameño viajará hoy Santa Cruz, Bolivia, donde se mantendrá entrenando mañana viernes y el sábado, para posteriormente tomar vuelo a Tarija el sábado por la noche y así encarar el duelo al día siguiente en el Estadio IV Centenario a las 4 de la tarde (hora de Panamá).

Luego de este compromiso, el onceno nacional retornará a Panamá para continuar su preparación con miras a recibir en casa al seleccionado de México el jueves 18 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 8 de la noche.

La lista de 24 jugadores es la siguiente:

Porteros: John Gunn (NE Revolution II (USA), Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida (VEN).

Defensas: Richard Peralta (Monagas SC (VEN), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira (VEN), Daniel Aparicio (Real España (HON), Javier Rivera (CD Marathón (HON), Aimar Sánchez (NY Red Bull II (USA), Ariel Arroyo (Dep Árabe Unido), Juan Hall (Sporting SM), Luis Asprilla (Tauro FC), Omar Córdoba (CD Plaza Amador), Orman Davis (CA Independiente) y Kevin Galván (San Francisco FC).

Volantes: Jovani Welch (Monagas SC (VEN), Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba (COL), Ricardo Phillips Jr. (CD Plaza Amador), Angel Caicedo (CA Independiente), Giovany Herbert (Dep Árabe Unido), Héctor Hurtado (Sporting SM), Abdul Knight (CD Plaza Amador) y José Murillo (CD Plaza Amador).

Delanteros: Kadir Barria (Botafogo (BRA), Saed Díaz (Tauro FC) y Gustavo Herrera (Sporting SM).

