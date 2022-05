Shakur Stevenson se consolida en el peso superpluma

Shakur Stevenson consolidó su estatus como una de las futuras superestrellas de boxeo con una dominante victoria por decisión unánime sobre el mexicano Óscar Valdez para unificar los títulos OMB y CMB de peso superpluma en el evento estelar de Top Rank Boxing en Las Vegas.

Las tarjetas fueron 117-110, 118-109, 118-109 a favor de Stevenson (18-0, 9 KOs), quien dominó con su técnica y precisión, castigando constantemente a Valdez (31-0, 23 KOs) en un duelo de peleadores invictos que también determinaría el mejor del mundo en 130.

Es la segunda actuación dominante de manera consecutiva para Stevenson, de 24 años, quien venía de ganar la faja de la OMB con un nocaut técnico en el décimo asalto sobre Jamel Herring en octubre. Criticado durante mucho tiempo de que no pelea agresivamente, el nativo de Newark, Nueva Jersey, aplicó presión sin parar contra Herring y Valdez.

"Soy una superestrella en este deporte", dijo Stevenson. "... Alinéenlos. Estoy listo para quien sea".

Valdez se anotó un nocaut brutal sobre Miguel Berchelt en febrero de 2021 para ganar el título de peso superpluma CMB, pero dio positivo por la droga fentermina para mejorar el rendimiento en agosto, solo unas semanas antes de que hiciera la primera defensa del título. A pesar del fallo, a Valdez se le permitió pelear contra Robson Conceicao como estaba planificado. Valdez era un favorito claro en las apuestas, pero luchó durante la primera mitad de la pelea en camino hacia una controvertida victoria por decisión.

