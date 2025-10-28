Shohei Ohtani y Shane Bieber, abridores para hoy en la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto volverán a la acción hoy martes por la noche para el Juego 4, regresando al Dodger Stadium menos de 24 horas después de un Juego 3 épico que duró 18 entradas y resultó en una victoria de los Dodgers por 6-5 y una ventaja de 2-1 en la Serie Mundial.

Shohei Ohtani volverá a comandar el escenario del Clásico de Otoño como lanzador abridor de los Dodgers. La última vez que estuvo en el montículo, blanqueó a los Cerveceros de Milwaukee mediante 10 ponches en seis entradas en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Ah, y conectó tres jonrones y emocionó al mundo del deporte al afirmar que su actuación fue el mejor juego jamás jugado por un jugador de béisbol.

Los desequilibrados Azulejos enviarán al abridor Shane Bieber al montículo para ayudar a empatar la serie y garantizar un viaje de regreso a Toronto para al menos un Juego 6.

“A Shane Bieber se le va a pedir que haga mucho porque todos van a estar cansados ​​y el bullpen obviamente no está en una buena posición”, dijo Jordan Shusterman de Yahoo Sports en el último episodio de “Shane Bieber”.

La fatiga será un factor, no importa cuán valiente y valiente sea el entrenador de Toronto, John Schneider, que intente reunir a su equipo.

“Aunque entiendo perfectamente a John Schneider con su gran cita de que los Dodgers no ganaron la Serie Mundial esta noche, ganaron un juego”, dijo Shusterman. “Es una gran cita y una gran forma de pensar. Lo entiendo totalmente. Pero es difícil no preguntarse sobre el impacto que este juego tendrá en el resto de la serie por razones extremadamente obvias”.

Los Azulejos perdieron a George Springer por lesión mucho antes de que comenzaran las entradas extra y terminaron usando ocho lanzadores además del abridor Max Scherzer. Entonces todas las señales apuntan a que el impulso está a favor de los Dodgers, ¿verdad?

No del todo, dice Jake Mintz de Yahoo Sports en el podcast “Bar-B-Cast”.

“No creo que ni los Dodgers ni los Azulejos se despierten (hoy martes) con más o menos desventaja que el otro. Por el contrario, sin dudar de Shohei Ohtani, yo diría que los Azulejos tienen una ventaja muy pequeña de que su lanzador del (martes) no tuvo que jugar un partido de béisbol (el lunes por la noche)”.