Simeone confía en pase de su equipo a octavos

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó este lunes que su equipo “evolucionó muchísimo en ataque” y debe “recuperar la faceta defensiva”, en la víspera del duelo de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas, en el que insistió en la importancia de la afición.

“Necesitamos a nuestra gente, que esté cerca del equipo, con esa energía que nos baja y nos alimenta. Y nosotros tenemos que devolverla con trabajo, con fútbol, con juego... Espero que el equipo pueda hacer un buen partido este martes”, indicó Simeone.