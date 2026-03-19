Deportes - 19/3/26 - 12:00 AM

Simeone: ‘Intentaremos competir con el Barcelona’

Por: Madrid EFE -

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, subrayó que, tras conseguir el pase a cuartos de la Liga de Campeones al eliminar al Tottenham Hotspur, intentarán competir con el Barcelona, su próximo rival, al que definió como "el mejor equipo que ataca en Europa".

"El camino en cuartos será duro como las otras veces. Intentaremos competir con el Barcelona que es el mejor equipo que ataca en Europa, pero tendremos la máxima ilusión en pasar. Nos exigirá estar al mejor nivel para pasar”, señaló Simeone.

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