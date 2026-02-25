Sorloth guió triunfo del Atlético sobre el Brujas

Al compás de una tripleta de Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid logró sacudirse por fin del Club Brujas y se instaló en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto español goleó 4-1 para completar una victoria global 7-4.

“Ha sido un partido increíble. Hemos hecho bien empujando ofensivamente y mis compañeros me han dado muy buenos pases”, manifestó Sorloth.

El delantero noruego es el máximo anotador del Atlético esta temporada, autor de 15 goles en todas las competiciones.