Deportes - 25/2/26 - 12:00 AM

Sorloth guió triunfo del Atlético sobre el Brujas

Por: Madrid EFE -

Al compás de una tripleta de Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid logró sacudirse por fin del Club Brujas y se instaló en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto español goleó 4-1 para completar una victoria global 7-4.

“Ha sido un partido increíble. Hemos hecho bien empujando ofensivamente y mis compañeros me han dado muy buenos pases”, manifestó Sorloth.

El delantero noruego es el máximo anotador del Atlético esta temporada, autor de 15 goles en todas las competiciones.

Te puede interesar

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao pelearán por segunda ocasión

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao pelearán por segunda ocasión

Febrero 24, 2026
México mantiene su partido contra Islandia

México mantiene su partido contra Islandia

 Febrero 24, 2026
Regreso de Molinar y Oglivie fortalecen quinteto de Panamá

Regreso de Molinar y Oglivie fortalecen quinteto de Panamá

Febrero 24, 2026
Benfica apelará decisión de la UEFA de suspender a Prestianni

Benfica apelará decisión de la UEFA de suspender a Prestianni

 Febrero 24, 2026
Listos para arrancar la Serie Final del Nacional de Béisbol Juvenil

Listos para arrancar la Serie Final del Nacional de Béisbol Juvenil

Febrero 24, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí