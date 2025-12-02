Deportes - 02/12/25 - 12:00 AM

Sorteo del Mundial será el viernes pero el sábado se revelará calendario

Por: Estados Unidos EFE -

La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la próxima Copa del Mundo masculina de fútbol 2026 en una transmisión global en directo el 6 de diciembre, desde Washington, en la que también revelará las horas y estadios de los 104 encuentros.

Según informó la FIFA ayer lunes en un comunicado, la retransmisión, que tendrá lugar a las 12 mediodía (hora de Panamá) se celebrará casi 24 horas después de que se conozcan los 12 grupos inéditos de cuatro equipos en el sorteo final del torneo.

El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará acompañado en el escenario por leyendas de la FIFA y por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar.

Durante la transmisión, se ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, y se compartirán historias clave y perspectivas sobre las sedes que recibirán al mundo en junio y julio del próximo año.

La transmisión se ofrecerá en directo por las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA.

El proceso de asignación de partidos que sigue al sorteo busca garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones jugar en vivo en las diferentes zonas horarias.

La versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo, una vez que se hayan disputado el Torneo Clasificatorio de la FIFA™,y se hayan completado las seis plazas restantes.

 

