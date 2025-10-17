Sporting, a la espera de respuesta de la LPF sobre cambio de fecha de partido

El Club sporting San Miguelito está a la espera de una respuesta de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con relación a la solicitud que hizo de cambiar la fecha de su próximo partido, el cual está programado para este domingo 19 de octubre a las 3:30 de la tarde ante el Alianza en el Estadio de Los Andes.

En un comunicado, el equipo académico informó que solicitó formalmente a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) el cambio de fecha del partido correspondiente a la Jornada 13, con el objetivo de contar con condiciones de descanso equitativas previo al encuentro de Repechaje de la Copa Centroamericana que disputarán ante el Club Deportivo Plaza Amador en Penonomé.

"Hasta el momento, seguimos a la espera de una respuesta oficial por parte de la LPF", señala el comunicado.

"Queremos destacar que el equipo de Plaza Amador enfrenta hoy al Tauro FC 8:00 pm, mientras que nosotros debemos jugar el día domingo a las 3:30 pm, lo que representa una diferencia significativa en los tiempos de recuperación y preparación para ambos clubes, pese a que los dos representamos a Panamá en una competencia internacional", sustenta el comunicado.

La nota reitera que el club Sporting sigue comprometido con el fútbol panameño y confían en que las autoridades deportivas sabrán valorar la importancia de brindar igualdad de condiciones a los clubes que están dejando en alto el nombre de nuestro país.

"Agradecemos a nuestra afición por su constante apoyo y comprensión. Seguiremos trabajando con la misma entrega y orgullo que siempre nos ha caracterizado", concluye el comunicado.