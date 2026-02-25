Sporting San Miguelito define hoy su pase ante el Galaxy en Copa de Campeones

El Sporting San Miguelito sostendrá hoy su encuentro de vuelta ante Los Angeles Galaxy correspondiente a la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf y en el que buscará avanzar a los octavos de final de esta competencia de clubes.

El partido, que tendrá como sede el Dignity Health Sports Park en Carson, California, Estados Unidos, está programado para iniciar a las 11:30 de la noche (hora de Panamá).

En el partido de ida, celebrado el pasado jueves en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, el conjunto de San Miguelito estuvo cerca de llevarse el triunfo pero Los Angeles Galaxy logró empatar 1-1, por lo que tiene la ventaja en el criterio de desempate por su gol de visitante.

El capitán de San Miguelito, Rodrigo Tello, abrió el marcador en el partido de ida al minuto 37’, pero Joseph Paintsil igualó el encuentro al minuto 68’.

Para clasificar a la siguiente fase, el club panameño tiene que ganar por cualquier marcador. Un empate 1-1 extendería el encuentro a tiempos extras y de persistir la igualdad en el marcador global se irían a los penales para definir al ganador.

Un empate a cero goles no le alcanzaría al Sporting para avanzar, por lo que el club estadounidense clasificaría a la siguiente etapa.

Un punto a destacar es que el equipo de San Miguelito no tuvo que jugar en el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) el fin de semana y desde el domingo ya se encuentra en suelo estadounidense para afrontar el juego de hoy.