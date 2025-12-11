Deportes - 11/12/25 - 12:00 AM

Sporting San Miguelito y LA Galaxy tendrán duelo inédito

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El conjunto del Sporting San Miguelito volverá a competir en la Copa de Campeones de Concacaf ante un rival que nunca ha enfrentado: Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

El enfrentamiento se reveló tras el sorteo de dicha competición, en la que se informó que los partidos de primera ronda se efectuarán en el mes de febrero de 2026.

El equipo de Los Angeles Galaxy, número 18 del ránking de la Concacaf, y el Sporting San Miguelito, número 63, no tienen historial oficial de enfrentamientos directos y se enfrentarán por primera vez en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

El ganador del marcador global avanzará para enfrentarse al Mount Pleasant FA de Jamaica, número 66 del ranking, en octavos de final.

El Sporting San Miguelito regresa a la Copa de Campeones de la Concacaf, la máxima competencia de clubes del área, luego de vencer el pasado mes de octubre al Plaza Amador en una de las llaves del repechaje de la Copa Centroamericana de este organismo.

