Deportes - 06/1/26 - 12:00 AM

Steelers ganan división y jugarán ante Houston

Aaron Rodgers lanzó un pase de anotación a Calvin Austin III con 55 segundos restantes, y los Steelers vencieron a los Ravens 26-24 cuando Tyler Loop de Baltimore falló un gol de campo de 44 yardas al expirar el tiempo, dando a Pittsburgh el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

Pittsburgh (10-7) recibirá a Houston (12-5) en la ronda de comodines de los playoffs el lunes 12 de enero, tras un electrizante cuarto período que vio cuatro cambios de liderazgo, incluidos tres en los últimos cuatro minutos.

