Deportes - 06/1/26 - 12:00 AM

Sub-17 de fútbol femenina se alista para clasificatorio

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá retomará su preparación con miras a la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas de Concacaf 2026 y que tendrá como objetivo final el Mundial de esta categoría.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el entrenador de esta categoría, el español Gerard Aubí, realizó la convocatoria con miras al microciclo, el cual iniciará este viernes 9 y que se extenderá hasta el lunes 12 de enero en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park, Santa María.

Los horarios de entrenamiento del viernes al domingo son de 5 p.m. a 7 p.m., en el COS Sports Plaza, mientras que el lunes 12 de enero estarán disputando un partido amistoso de 10 a.m. a 12 p.m., en la misma sede.

La escuadra femenina quedó ubicada en el grupo B de la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas de Concacaf 2026 que tiene como sede las islas de Bermudas junto a las selecciones Sub-17 de Bonaire, Surinam, San Cristóbal y Nieves y Bermudas.

Panamá estará debutando el próximo 24 de enero frente a la Sub-17 de Bonaire en el Bermudas Soccer Center.

Después de los partidos de la fase de grupos, que se disputarán bajo el formato de todos contra todos, los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos clasificados avanzarán a la Ronda Final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron un pase directo a la Ronda Final (enumerados en orden alfabético): Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos.

 Enero 05, 2026
 Enero 05, 2026
Enero 05, 2026
Enero 05, 2026
 Enero 05, 2026

El Premundial Femenino Sub-17 de Concacaf otorga cuatro boletos a la próxima Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

