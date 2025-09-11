Sub-20 de Fútbol inició fogueos en campamento de Chile

La Selección Nacional Sub-20 de Fútbol de Panamá inició ayer una nueva etapa en la preparación, que lleva a cabo en el campamento que tienen en Chile, con la realización de partidos de fogueo con miras al mundial de la categoría.

El onceno istmeño, que se encuentra instalado en la ciudad de Quillota, en la zona central de Chile, Región de Valparaíso, tenía ayer programado su primer partido amistoso en territorio chileno ante el club Deportes Limache de la primera división de Chile, partido que tuvo como sede una de las canchas del Complejo Deportivo Manuel Arancibia Valencia, sede del club San Luis de Quillota.

El plantel, que actualmente cuenta con 17 jugadores, disputará sus primeros minutos en cancha luego de ocho días de entrenamientos que completó en la sede de entrenamientos del campamento en las instalaciones del equipo San Luis.

En esta fase de preparación, el equipo ha realizado diversos trabajos tanto en el gimnasio como en cancha afinando detalles con miras a lo que será el debut en la cita mundialista.

La Sub-20 tiene programado disputar tres amistosos más en territorio chileno. El segundo partido de preparación será frente al club Santiago Wanderers el lunes 15 de septiembre, para luego enfrentarse a las selecciones mundialistas de Egipto el 18 de septiembre y Nueva Caledonia el 20 de septiembre.

Panamá, que integra el grupo B del mundial, debutará el próximo 27 de septiembre frente a Paraguay.

Luego jugará el 30 de septiembre frente a Ucrania y cierra la ronda de grupos el 3 de octubre frente a Corea del Sur.