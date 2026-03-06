Deportes - 06/3/26 - 12:00 AM

Técnico de Marruecos renuncia a pocos meses del Mundial

Por: Rabat EFE -

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, renunció a su puesto apenas unos meses antes de competir en la Copa Mundial, confirmó el propio técnico en una conferencia de prensa.

Ya se especulaba la salida de Regragui —a menos de 100 días de que Estados Unidos, Canadá y México reciban el Mundial del 11 de junio al 19 de julio. Las sospechas se confirmaron cuando Fouzi Lekjaa, presidente de la federación de fútbol de Marruecos, acompañó a Regragui en la conferencia de prensa, que también sirvió como homenaje al técnico saliente.

Te puede interesar

Panamá se instala en Puerto Rico para jugar el Clásico Mundial

Panamá se instala en Puerto Rico para jugar el Clásico Mundial

 Marzo 05, 2026
Softbol de 60 años en Panamá Este arranca este domingo

Softbol de 60 años en Panamá Este arranca este domingo

 Marzo 05, 2026
Panameño Michael Amir Murillo anotó su segundo gol en Turquía

Panameño Michael Amir Murillo anotó su segundo gol en Turquía

Marzo 05, 2026
Real Sociedad clasifica a la Final de la Copa del Rey

Real Sociedad clasifica a la Final de la Copa del Rey

 Marzo 05, 2026
Stefon Diggs será dejado en libertad

Stefon Diggs será dejado en libertad

 Marzo 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle

¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle