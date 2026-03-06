Técnico de Marruecos renuncia a pocos meses del Mundial

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, renunció a su puesto apenas unos meses antes de competir en la Copa Mundial, confirmó el propio técnico en una conferencia de prensa.

Ya se especulaba la salida de Regragui —a menos de 100 días de que Estados Unidos, Canadá y México reciban el Mundial del 11 de junio al 19 de julio. Las sospechas se confirmaron cuando Fouzi Lekjaa, presidente de la federación de fútbol de Marruecos, acompañó a Regragui en la conferencia de prensa, que también sirvió como homenaje al técnico saliente.