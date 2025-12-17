Terence Crawford se retira del boxeo

El boxeador estadounidense Terence Crawford anunció este martes su retirada a los 38 años, con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, tras haber sido campeón indiscutido en tres categorías distintas y "sin nada más que demostrar".

"Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro", dijo en un vídeo difundido en redes sociales.

Su último combate, con el que cerró su récord inmaculado de 42-0, fue en septiembre de este año, frente al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, al que derrotó por decisión unánime coronándose de manera indiscutida en la categoría supermedio.