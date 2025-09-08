Thomas Christiansen: ‘Estamos preparados física y mentalmente’

El director técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró que el equipo está preparado física y mentalmente para el encuentro que sostendrán hoy lunes ante Guatemala correspondiente al grupo A de la fase final de la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial 2026.

El partido entre Panamá y Guatemala está programado para las 8:30 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Nacional Rommel fernández.

“Tenemos varios partidos contra ellos, lo que van a hacer. Sabemos que es difícil este partido pero estamos preparados tanto físico como mentalmente para este partido”, señaló ayer Christiansen en la conferencia de prensa previo al último entrenamiento de la selección para el partido ante Guatemala.

Christiansen admitió la importancia de ganar a los chapines hoy, por lo que deberán exigirse para controlar el partido.

“Sabemos la exigencia que es ganar en casa, por lo que tenemos que llevar la iniciativa, llevar el control y por supuesto ganar”, apuntó el estratega hispano danés.

Al ser interrogado sobre la poca eficacia de concretar en jugadas a balón parado, Christiansen admitió esta dificultad pero que han estado trabajando y hablando sobre el tema.

“Estoy consciente de que hay que mejorar las jugadas a balón parado, por lo que han trabajado y conversado al respecto”, indicó.

En la conferencia de prensa el técnico aprovechó la ocasión para informar la baja del central Edgardo Fariña, quien se lesionó durante un entrenamiento previo al juego ante Surinam.