Deportes - 05/9/25 - 12:00 AM

Thomas Christiansen: ‘Me preocuparía no generar jugadas de ataque’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Nuevamente la falta de goles (contundencia) fue uno de los factores que incidió en el amargo empate 0-0 ante Surinam en el inicio de la fase final de la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial de 2026.

El encuentro fue correspondiente al grupo A y se disputó en el Franklin Essed Stadion de la ciudad de Paramaribo.

Pero no solamente fue la falta de contundencia, sino también que Surinam tuvo varias oportunidades de anotar y llevarse el triunfo. Afortunadamente también fallaron.

“Aunque el fútbol es de goles, hay que felicitar al portero de Surinam que hizo grandes jugadas. Me preocuparía no generar jugadas de ataque como lo hicimos”, señaló el técnico de Panamá, Thomas Christiansen en la conferencia de prensa post partido.

Christiansen expresó que en el primer tiempo no estuvieron tan ‘finos’ y ordenados como en el segundo tiempo.

Agregó que fue un partido ‘loco’, el cual tuvo alternativas para los dos equipos.

“Pudimos haber ganado pero también pudimos haber perdido”, admitió el estratega hispano danés.

El técnico reconoció que con este resultado el equipo de Panamá está obligado a ganar este lunes cuando reciba en el estadio Rommel Fernández a Guatemala a las 8:30 p.m.

Sobre el estado de la cancha, Christiansen descartó cualquier excusa para justificar el empate de ayer.

“Hoy no puedo decir que la excusa fue el campo, la lluvia o el viento en el primer tiempo. Lo único que no la metimos, tuvimos ocasiones claras y ellos también”, recalcó.

“Queríamos los tres puntos pero cuando no puedes ganar te tienes que conformar con el punto”, concluyó el estratega.

