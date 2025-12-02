Deportes - 02/12/25 - 12:00 AM

Tinglado TV cambiará formato

Por: Redacción critica.com.pa@epasa.com -

El destacado programa especializado en boxeo, Tinglado TV, fundado y dirigido por el comunicador Vladimir ‘Cuchito’ Branda, tendrá un cambio de formato.

Branda informó que Tinglado TV se mantendrá hablando de boxeo pero solo de carácter internacional.

“El programa Tinglado TV cambia su formato a Boxeo internacional”, informó Branda.

Agregó el comunicador social que en el programa estará también el joven analista Erick Miranda, quien es especialista en el tema de apuestas en el mundo del boxeo internacional.

El comunicador social explicó que el motivo de la decisión del cambio de formato es por la falta de apoyo de algunos empresarios dedicados al tema boxístico nacional.

El programa Tinglado TV tiene tres años de estar siendo transmitido.

Te puede interesar

El Madrid resbala y cede la cima

El Madrid resbala y cede la cima

 Diciembre 01, 2025
Nueva era del trail running en Panamá

Nueva era del trail running en Panamá

 Diciembre 01, 2025
Nataly Delgado terminó preparación para primera defensa titular

Nataly Delgado terminó preparación para primera defensa titular

 Diciembre 01, 2025
Panamá suma medallas en Juegos Deportivos Bolivarianos

Panamá suma medallas en Juegos Deportivos Bolivarianos

Diciembre 01, 2025
Max Verstappen ganó Gran Premio de Catar

Max Verstappen ganó Gran Premio de Catar

 Diciembre 01, 2025

Actualmente se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche en TV Plus (canal 46 de Tigo y 35 de Más Móvil Panamá).

Originalmente el programa inició en la radio y posteriormente dio el salto a la televisión.

Además del programa semanal, Tinglado TV también ha realizado diversas transmisiones de eventos deportivos, principalmente de boxeo.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas
Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana