Tinglado TV cambiará formato

El destacado programa especializado en boxeo, Tinglado TV, fundado y dirigido por el comunicador Vladimir ‘Cuchito’ Branda, tendrá un cambio de formato.

Branda informó que Tinglado TV se mantendrá hablando de boxeo pero solo de carácter internacional.

“El programa Tinglado TV cambia su formato a Boxeo internacional”, informó Branda.

Agregó el comunicador social que en el programa estará también el joven analista Erick Miranda, quien es especialista en el tema de apuestas en el mundo del boxeo internacional.

El comunicador social explicó que el motivo de la decisión del cambio de formato es por la falta de apoyo de algunos empresarios dedicados al tema boxístico nacional.

El programa Tinglado TV tiene tres años de estar siendo transmitido.

Actualmente se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche en TV Plus (canal 46 de Tigo y 35 de Más Móvil Panamá).

Originalmente el programa inició en la radio y posteriormente dio el salto a la televisión.

Además del programa semanal, Tinglado TV también ha realizado diversas transmisiones de eventos deportivos, principalmente de boxeo.