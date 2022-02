Tom Brady anuncia su retiro oficial de la NFL

Tom Brady anunció su retiro hoy martes. Luego de varios días de rumores sobre el futuro del siete veces campeón del Super Bowl, seis con New England Patriots y uno más Tampa Bay Buccaneers, finalmente el quaterback de 44 años de edad ha decidido terminar su carrera en los emparrillados.

La historia de Brady comenzó en el 2000 y su último recuerdo en la cancha se escribió el pasado domingo 23 de enero, día en el que Tampa Bay Buccaneers perdió la Ronda Divisional 27-30 ante Los Angeles Rams.

"Siempre he creído que el deporte del fútbol es una propuesta 'todo incluido', si no existe un compromiso 100% competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego", dijo Brady en su comunicado. "Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos al éxito en el campo o en la vida.

"Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. He reflexionado mucho la semana pasada y me he hecho preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí, pero en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos”.

Brady ha sido inflexible durante semanas en que nunca quiso una "temporada de despedida", dijeron las fuentes a ESPN, y ahora cambiará su enfoque a nuevos esfuerzos.

Apenas por la noche del lunes, en un epidosio de su podcast, "Let's go", el quarterback había mantenido que todavía atravesaba "el proceso" de tomar una decisión, y que no había nada definitivo.

Brady fue muy extenso en sus agradecimientos hacia la afición y la organización de Tampa Bay, donde pasó sus dos temporadas finales, en su comunicado.

"He reflexionado mucho a lo largo de la última semana, y me he hecho a mí mismo, preguntas difíciles. Estoy tan orgulloso de lo que he logrado. Mis compañeros, coaches, competidores, y aficionados merecen el 100% de mí, pero ahora, lo mejor es dejar el terreno de juego a la siguiente generación de atletas comprometidos y dedicados.

"A mis compañeros con los Bucs del último par de años, los amo y amé ir a la batalla con ustedes. Ustedes han hecho tanto por desafiarse, y me inspiraron a despertarme todos los días a dar lo mejor. Siempre estaré aquí para ustedes y deseo ver que continúen empujando a ser los mejores. No podía estar más feliz por lo que logramos juntos.

"A todos los fans de los Bucs, les agradezco. No sabía qué esperar cuando llegué aquí, pero su apoyo y aceptación han enriquecido mi vida y la de mi familia. He sido afortunado por jugar para una afición tan apasionada y divertida. ¡Vaya tripulación!

"A la ciudad de Tampa y a toda la región de Tampa-St. Petersburg, gracias. Ha sido maravilloso ser un residente de un lugar tan divertido para vivir. Quiero que me inviten a nuestro siguiente desfile de embarcaciones.

"A la familia Glazer, gracias por arriesgarse conmigo y apoyarme. Sé que fui demandante por momentos, pero ustedes brindaron todo lo que necesitábamos para ganar, y su liderazgo es todo lo que puede pedir un jugador.

Notablemente en sus agradecimientos, están Robert Kraft, y la organización y afición de los New England Patriots, donde pasó los primeros 20 años de su carrera.

ESPN, citando fuentes, reportó el sábado que Brady se retiraría de la NFL. Las fuentes dijeron a ESPN que Brady sabía que el Juego de la Ronda Divisional de la NFC ante los Rams probablemente sería su último, y que había pasado tiempo después del partido preparándose para un anuncio. ESPN también reportó que se desconocía cuándo Brady formalizaría sus planes de retiro, pero no lo haría para opacar los partidos de postemporada de la NFL, incluyendo el Super Bowl.

Don Yee, su agente, señaló en su momento, vía comunicado a los medios, que "Comprendo la especulación adelantada respecto al futuro de Tom. Sin meterme en la precisión o imprecisión de lo que se está reportando, Tom será la única persona que exprese sus planes con precisión total. Conoce las realidades del negocio del fútbol americano y planear un calendario como nadie, así que eso deberá ocurrir pronto".

Ahora, ha sido el propio Brady quien dio a conocer su retiro, de modo oficial.

ESPN también reportó que los ejecutivos y coaches de los Buccaneers han estado preparándose para el retiro eventual de Brady.