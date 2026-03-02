Deportes - 02/3/26 - 12:00 AM

Tomasito ganó Premio Carlos Espino Guanti

Con determinación desde la partida y manteniendo un paso firme en todo momento, el ejemplar Tomasito se adjudicó el Premio Carlos E. Espino, correspondiente a la sexta carrera de la programación dominical en el Hipódromo Presidente Remón.

La prueba, pactada sobre 1,200 metros, registró fracciones oficiales de 23: para los primeros 400 metros, 48:1 en los 800 y un tiempo definitivo de 1:13:3, cifras que evidencian el ritmo sostenido y la capacidad de remate del ganador.

