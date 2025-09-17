Deportes - 17/9/25 - 12:00 AM

Tottenham amarga el regreso a 'Champions' del Villarreal

Por: Londres EFE -

Un error incomprensible de Luiz Júnior, que regaló un gol a los cuatro minutos de partido, amargó el regreso del Villarreal a la Liga de Campeones este martes contra el Tottenham Hotspur (1-0).

El portero brasileño del Villarreal, con el encuentro aún frío, cometió uno de esos errores que es difícil, por no decir imposible, de explicar. Apenas habían transcurrido cuatro minutos del regreso del 'submarino amarillo' a Europa cuando Lucas Bergvall, que marcó un golazo el fin de semana contra el West Ham United, probó fortuna con un centro raso desde la banda.

El balón, a priori sin excesivo peligro, lo trató de blocar Luis Júnior, que, sin embargo, se lo introdujo en su portería ante la incredulidad de sus compañeros y la sorpresa de Richarlison, que esperaba el remate en el segundo palo.

