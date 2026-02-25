Tres panameños estarán en giro de internacional de ciclismo en Italia

Los ciclistas panameños Franklin Archibold, Carlos Samudio y Roberto González competirán a partir de hoy miércoles en el Giro de Sardegna, en Italia.

Archibold, Samudio y González forman parte del equipo Solution Tech Nippo Rali, para esta XXX versión, junto al suizo Alexandre Balmer, al belga Kamiel Bonneu, al esloveno Tilen Finkst y al serbio Dusan Rajovic.

Los tres pedalistas, referentes del ciclismo nacional en el exterior, tienen la misión de medir fuerzas ante la élite del pelotón internacional y consolidar el protagonismo de Panamá en las carreteras europeas.

Este evento, de categoría UCI 2.1, marca un hito histórico para el deporte nacional. Los integrantes del elenco Pro Team, con base en Italia, competirán sobre las bicicletas Rali Evolve, una máquina de alta gama diseñada para la máxima exigencia competitiva y nacida del ingenio panameño.

La cita en la isla de Cerdeña no es solo una carrera de alto nivel; representa una oportunidad estratégica para sumar puntos en el ranking mundial de cara a los JJOO Los Ángeles 2028 y elevar el prestigio de Panamá ante las potencias del World Tour que se darán cita en la isla.

Este evento se corrió por primera vez en 1958 y ha tenido como campeones a figuras como Eddy Merckx (4 veces), Rik Van Looy (3 veces) y en su más reciente cita en 2011 al eslovaco Peter Sagan.