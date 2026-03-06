Deportes - 06/3/26 - 12:00 AM

Trump homenajea a Messi e Inter Miami en la Casa Blanca

Por: Estados Unidos EFE -

Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami fueron recibidos por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para un homenaje por conseguir el título de la MLS del año pasado.

Miami venció a los Whitecaps de Vancouver en diciembre para conquistar el título de liga, y la superestrella argentina fue nombrada Jugador Más Valioso de la MLS por segunda temporada consecutiva.

“Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy inusual y, francamente, hay mucha más presión sobre ti de la que cualquiera se imaginaría, porque se esperaba que ganaras, pero casi nadie gana”, expresó Trump.

