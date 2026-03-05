Trump: ¿Quién es mejor, Pelé o Messi? Yo creo que Messi"

Washington, 5 mar (EFE). — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al Inter Miami CF, campeón de la Major League Soccer (MLS), y sorprendió con una comparación entre Lionel Messi y el legendario brasileño Pelé.

Durante la ceremonia, el mandatario aseguró que el astro argentino podría incluso ser mejor que el ícono del fútbol mundial.

“No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé cuando estaba en el New York Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Él era bastante bueno”, comentó Trump ante jugadores y directivos del club.

Trump destaca el impacto de Messi en Estados Unidos

El presidente estadounidense también elogió el impacto deportivo que ha tenido Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami, resaltando que el argentino cumplió con las enormes expectativas que generó su fichaje.

“He visto a grandes jugadores del mundo llegar a Estados Unidos con mucha expectación, pero no ganaban. Este chico llegó, hubo un gran revuelo… y ganó”, afirmó Trump.

El mandatario añadió que el argentino enfrentó una presión enorme debido a las expectativas generadas.

“Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil. Soportaste mucha más presión de la que la gente imagina”, expresó.

Inter Miami entrega regalos a Trump

Durante la visita, el presidente recibió una camiseta del Inter Miami con su apellido y el número 47, en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos.

Además, le entregaron un balón de fútbol y un reloj personalizado de la marca Tudor.

Es tradición que los campeones de las principales ligas deportivas estadounidenses visiten la Casa Blanca, como ocurre con equipos de la NFL, la NBA o la MLB. Sin embargo, esta es la primera vez que Donald Trump recibe al campeón de la MLS.

El proyecto que llevó a Messi a Miami

En representación del club habló su presidente, Jorge Mas, quien destacó la importancia de la llegada de Lionel Messi al equipo.

“Me dije a mí mismo lo que muchos creían imposible: traer al mejor jugador del mundo al Inter Miami”, señaló.

El dirigente recordó que el proyecto comenzó en 2019 y hoy el club cuenta con el considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo.

El Inter Miami se proclamó campeón de la Major League Soccer en diciembre pasado, logrando el primer título de liga en su historia, apenas cinco años después de su debut en la competición en 2020.