Nataly Delgado defenderá título mundial en Nicaragua

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, hará su segunda defensa titular el próximo sábado 28 de marzo en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Delgado expondrá su corona universal ante la venezolana y clasificada mundial de la categoría, la venezolana Yoselin Fernández, en una función organizada por la empresa promotora nicaragüense Güegüense Box Promotions.

Hay que señalar que Fernández iba a ser la rival de Delgado en su primera defensa titular pero por problemas de visa, no se pudo concretar la pelea en Panamá.

“Hemos tenido dos meses de preparación. Sabemos que los retos cada vez serán más difíciles, por lo que tenemos que entrenar más fuerte”, señaló Delgado en entrevista concedida.

Delgado aseguró que se siente física y mentalmente preparada para este combate importante en su carrera profesional.

“Estoy lista. Una ventaja es que ya la tenemos estudiada porque era la rival a la que nos íbamos a enfrentar el año pasado en mi primera defensa. Solo hay que hacer ajustes”, destacó la monarca de las 115 libras.

La boxeadora panameña, conquistó el cetro mundial de las 115 libras de la AMB el 18 de julio de 2025 en la ciudad de Panamá cuando venció por decisión unánime a la también mexicana y excampeona mundial Maribel Ramírez.

Su primera defensa la efectuó el sábado 6 de diciembre de 2025 cuando venció por decisión unánime a la mexicana Arlenn Sánchez en el combate estelar de la función que tuvo como sede la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.