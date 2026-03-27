Deportes - 27/3/26 - 12:00 AM

Turquía y Kosovo disputarán cupo

Turquía venció a Rumania 1-0 y enfrentará a Kosovo por un pasaje a su primer Mundial desde 2002, cuando sorprendió al quedarse con el tercer sitio.

Turquía se puso en ventaja poco después del descanso cuando Ferdi Kadioglu quedó habilitado frente al arco con un pase largo y preciso de Arda Guler, un extremo de 21 años del Real Madrid que podría convertirse en una de las figuras jóvenes del Mundial.

La selección turca de Vincenzo Montella alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

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