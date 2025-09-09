Deportes - 09/9/25 - 12:00 AM

Venezuela y Bolivia definen cupo de repechaje en Conmebol

Por: Bolivia EFE -

Bolivia se jugará al todo o nada por el derecho de disputar un repechaje intercontinental para volver a una Copa del Mundo, después de tres décadas, cuando enfrente el martes en los 4.150 metros de El Alto al ya clasificado Brasil.

La Verde boliviana jugará con la mirada puesta en Maturín, la ciudad en la región nororiental de Venezuela donde la Vinotinto recibirá a Colombia, otra seleccionada clasificada al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 18 puntos, uno más de Bolivia, los venezolanos pelean para clasificarse por primera vez a un Mundial, pero precisan la victoria para una plaza para el repechaje.

Un empate también podría servir a la causa de Venezuela en caso de una derrota de Bolivia ante Brasil en El Alto, uno de los estadios más altos del mundo, situado a unos 4.150 metros sobre el nivel del mar. Brasil viene de golear como local 3-0 al eliminado Chile.

“Nunca hemos estado tan cerca de un Mundial, si o si hay que ganar”, dijo el atacante venezolano Josef Martínez. “Colombia siempre es difícil, pero hay que ganar, no queremos depender de más nadie”.

Bolivia, que viene de perder 3-0 ante Uruguay, está obligada a ganar para optar al repechaje que podría llevarle a su primera cita mundialista desde Estados Unidos 1994.

Te puede interesar

Panamá sigue con vida en Mundial U-18 con No Hit No Run

Panamá sigue con vida en Mundial U-18 con No Hit No Run

Septiembre 08, 2025
Panameña participó en Mundial de Boxeo y ahora va a Guatemala 2025

Panameña participó en Mundial de Boxeo y ahora va a Guatemala 2025

 Septiembre 08, 2025
Matthew Stafford llega a 60 mil yardas

Matthew Stafford llega a 60 mil yardas

 Septiembre 08, 2025
Thomas Christiansen: ‘Estamos preparados física y mentalmente’

Thomas Christiansen: ‘Estamos preparados física y mentalmente’

 Septiembre 08, 2025
Panamá, obligada a ganar para evitar que se complique clasificación

Panamá, obligada a ganar para evitar que se complique clasificación

Septiembre 08, 2025

Con Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay como dueños de los pasajes directos, los partidos Bolivia-Brasil y Venezuela-Colombia serán los más importantes de la última fecha de la eliminatoria de Sudamérica.

Sin mayor presión, Brasil tendrá varios cambios para el encuentro ante los bolivianos.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre