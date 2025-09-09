Venezuela y Bolivia definen cupo de repechaje en Conmebol

Bolivia se jugará al todo o nada por el derecho de disputar un repechaje intercontinental para volver a una Copa del Mundo, después de tres décadas, cuando enfrente el martes en los 4.150 metros de El Alto al ya clasificado Brasil.

La Verde boliviana jugará con la mirada puesta en Maturín, la ciudad en la región nororiental de Venezuela donde la Vinotinto recibirá a Colombia, otra seleccionada clasificada al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 18 puntos, uno más de Bolivia, los venezolanos pelean para clasificarse por primera vez a un Mundial, pero precisan la victoria para una plaza para el repechaje.

Un empate también podría servir a la causa de Venezuela en caso de una derrota de Bolivia ante Brasil en El Alto, uno de los estadios más altos del mundo, situado a unos 4.150 metros sobre el nivel del mar. Brasil viene de golear como local 3-0 al eliminado Chile.

“Nunca hemos estado tan cerca de un Mundial, si o si hay que ganar”, dijo el atacante venezolano Josef Martínez. “Colombia siempre es difícil, pero hay que ganar, no queremos depender de más nadie”.

Bolivia, que viene de perder 3-0 ante Uruguay, está obligada a ganar para optar al repechaje que podría llevarle a su primera cita mundialista desde Estados Unidos 1994.

Con Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay como dueños de los pasajes directos, los partidos Bolivia-Brasil y Venezuela-Colombia serán los más importantes de la última fecha de la eliminatoria de Sudamérica.

Sin mayor presión, Brasil tendrá varios cambios para el encuentro ante los bolivianos.