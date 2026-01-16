Veraguas United y Universitario inician Clausura 2026 de la LPF

El Veraguas United y el Club Deportivo Universitario darán inicio hoy al Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cuando se enfrenten en el Estadio Aristocles ‘Toco’ Castillo de la ciudad de Santiago de Veraguas.

El encuentro, correspondiente a la Conferencia Oeste, está programado a arrancar a partir de las 8:30 de la noche.

Además de este encuentro, en la primera jornada de la LPF jugarán mañana sábado Herrera vs Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera a las 4 de la tarde; San Francisco FC vs Unión Coclé en el Estadio Agustín Muquita Sánchez a las 6:15 de la tarde; y Plaza Amador vs Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza a las 8:30 de la noche.

El domingo 18 de enero jugarán Alianza FC vs Tauro a las 7:15 de la noche en el Estadio Rommel Fernández y Umecit vs Árabe Unido de Colón a las 8:30 p.m. en el Estadio Agustín Muquita Sánchez.

Al igual que en las temporadas anteriores, el torneo de la LPF está dividido en las conferencias Este y Oeste.

La Conferencia Este está integrada por los clubes Alianza FC, Plaza Amador, Árabe Unido, Sporting San Miguelito, Tauro FC y Umecit.

La Conferencia Oeste la conforman los equipos del CAI, Club Deportivo Universitario, Herrera FC, San Francisco FC, Unión Coclé y Veraguas United.

De acuerdo al formato de competencia, en cada conferencia se jugarán dos rondas de todos contra todos y adicional se disputará una ronda interconferencia, totalizando 16 juegos.