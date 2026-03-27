Viktor Gyökeres lidera triunfo de Suecia

Viktor Gyökeres consiguió un triplete para llevar a Suecia a superar a Ucrania 3-1 pese a no haber marcado con su selección desde 2024. Hasta el jueves, Gyökeres no había anotado y Suecia no había ganado en una pésima fase de grupos.

Suecia enfrentará a Polonia después de que Robert Lewandowski, de 37 años, prodigó un cabezazo crucial en una victoria de 2-1 sobre Albania, manteniendo viva la aspiración del delantero del Barcelona de llegar a un tercer Mundial.