Deportes - 12/1/26 - 12:00 AM

Xabi Alonso: ‘El equipo ha tenido un gran compromiso’

Por: Arabia Saudita EFE -

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota de su equipo 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, en un partido en el que, en su opinión, estuvieron "cerca" de llegar a los penaltis, a la vez que ensalzó "la gran actitud" y el "gran compromiso" de su equipo.

"Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título y no ganar la final, pero orgullosos porque hemos dado la cara todo el partido. Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final. Ha sido un partido muy parejo, con diferentes momentos y circunstancias. Hemos estado muy cerca, con esas dos últimas ocasiones para empatar y llegar hasta el final", analizó.

