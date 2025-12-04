Xabi Alonso: ‘Ha sido el partido más redondo de la temporada’

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, dijo después de la contundente victoria frente al Athletic Club (0-3) que el partido de San Mamés ha sido "probablemente el más redondo" que ha completado el equipo blanco esta temporada.

"Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Alonso destacó "el rendimiento" y la "calidad colectiva" exhibida por sus futbolistas en 'La Catedral' para "controlar el partido" de una manera "muy estable".