Deportes - 04/12/25 - 12:00 AM

Xabi Alonso: ‘Ha sido el partido más redondo de la temporada’

Por: España EFE -

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, dijo después de la contundente victoria frente al Athletic Club (0-3) que el partido de San Mamés ha sido "probablemente el más redondo" que ha completado el equipo blanco esta temporada.

"Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Alonso destacó "el rendimiento" y la "calidad colectiva" exhibida por sus futbolistas en 'La Catedral' para "controlar el partido" de una manera "muy estable".

Te puede interesar

Raphinha: ‘Son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga’

Raphinha: ‘Son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga’

 Diciembre 03, 2025
Rivales que ningún cabeza de serie quiere enfrentar en el Mundial 2026

Rivales que ningún cabeza de serie quiere enfrentar en el Mundial 2026

 Diciembre 03, 2025
Definen selección de Panamá para torneo UNCAF U-19

Definen selección de Panamá para torneo UNCAF U-19

 Diciembre 03, 2025
Panamá disputará el oro del futsal masculino de los Juegos Bolivarianos

Panamá disputará el oro del futsal masculino de los Juegos Bolivarianos

 Diciembre 03, 2025
Enrico Fermi, campeón Sub-18 Femenino del Baloncesto Kiwanis

Enrico Fermi, campeón Sub-18 Femenino del Baloncesto Kiwanis

 Diciembre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años