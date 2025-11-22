Xavi Alonso: El gol no es solo cuestión de Mbappé

En el momento más irregular de Xabi Alonso desde su llegada al banquillo del Real Madrid, al enlazar dos partidos sin ganar ni marcar, con una derrota y un empate, el técnico madridista aseguró que huye de la "montaña rusa de emociones".

"En el Real Madrid es muy importante la gestión, por el entorno y la exigencia. Hay que saber ser fuertes mentalmente, tener equilibrio emocional para poder competir sin que sea una montaña rusa de emociones. Ni en el optimismo ni en el pesimismo ser muy exagerado. Y hay que tener un poquito de mano derecha y de mano izquierda", aseguró en rueda de prensa.

"Todo sigue igual. En una temporada hay todo tipo de momentos pero estamos con ganas de mirar hacia adelante, de afrontar antes de navidades todo los partidos que tenemos muy importantes, tanto en Liga como Champions. La energía es buena, vamos recuperando a gente y otros podrán aportar porque necesitamos a todos", añadió.

Fue un mensaje en el que incidió en su comparecencia, la necesidad de todos los jugadores de la plantilla, en un final de año con hasta nueve partidos en 28 días, que obliga a introducir rotaciones.

"No relaciono el momento futbolístico al físico. Hacemos una preparación para competir al máximo nivel durante todo el año y ahora hemos entrado en una fase muy exigente del calendario, con muchos partidos en pocos días. Necesitamos repartir bien las cargas y los minutos. Que todos se sientan preparados para jugar", resaltó.

"Sin lesión, todos tienen las mismas opciones. Hasta el parón van a poder jugar todos, van a tener su momento porque el calendario es exigente y estar fresco, tanto física como mentalmente, es importante que se sientan preparados", agregó.

Xabi Alonso se queda con la "buena energía" y las "ganas" de volver a juntarse que ha visto en su grupo, tras recuperar a todos los internacionales, y advirtió del peligro de la visita al Elche, un equipo que no ha perdido en su casa. "Vamos a Elche que como ascendido está dando un gran nivel, compitiendo y jugando bien. Tenemos un partido exigente"

"Sabemos dónde estamos, la exigencia del Real Madrid y todo lo que puede suceder. Lo llevamos con mucha normalidad y con la exigencia propia que nos imponemos a nosotros mismos después de cada partido, tanto cuando sale bien como cuando sale mal. No hay que darle más peso del necesario", explicó restando trascendencia a la mala dinámica.

El gol no es solo cuestión de Mbappé

Tras dos partidos sin marcar, Xabi Alonso lanzó un mensaje a su plantilla. La responsabilidad no debe recaer solamente en el gran referente, el francés Kylian Mbappé.

"Después de todos los partidos los analizamos. No conseguir marcar en Liverpool ni en Vallecas no solo depende de Kylian, son cosa del equipo. Cuando no encajamos, no es solo de los defensas, es de todo el equipo y cuando no marcamos hay que buscar alternativas en los extremos, con jugadores de segunda línea y con el balón parado. Volverán los goles, no tengo ninguna duda", manifestó.

El parón y dos semanas intensas de entrenamientos, aumentan las opciones de titularidad del inglés Trent Alexander-Arnold en un lateral derecho para el que el técnico madridista reconoció que maneja más opciones que Fede Valverde.

"Este parón lo hemos utilizado con Trent para entrenar más individual y colectivamente ponerle más a punto después de la lesión. Fede puede jugar ahí, pero teniendo a Trent en mejor estado de forma, se nos abren más opciones. Militao también jugó de lateral derecho con Brasil e incluso con Raúl (Asencio) se puede abrir el abanico de opciones", analizó.

Por último, ensalzó la figura de Thibaut Courtois, también recuperado de una pequeña lesión muscular para ser titular en Elche.

"No es solo los últimos partidos, en las últimas temporadas, en momentos muy decisivos de grandes competiciones, llegar a las finales es porque tuvo paradas recordadas. El día a día no solo su calidad en portería, su personalidad y forma de transmitir, le convierte en un pilar en el equipo. Quiere dar ese paso, tener responsabilidad, la asume bien y para él es importante", sentenció.