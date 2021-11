Xavi Hernández pondrá orden en vestuario del Barça como una de sus prioridades

Xavi Hernández, el nuevo técnico del Barcelona FC, señaló durante su presentación ayer que una de las prioridades es poner orden en el vestuario.

"No hace falta ser duro, es un tema de cumplir unas normas, como sucede en cualquier empresa. Cuando yo he tenido normas en mi vestuario, hemos ido bien, y cuando no ha habido normas, no hemos competido. Si los resultados no salen, tenemos que ser más profesionales y trabajar más", manifestó avi ante miles de fanáticos.