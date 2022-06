Yenith Bailey: “Venimos con más fuerza y experiencia”

La arquera panameña Yenith Bailey destacó que los amistosos ante Ecuador, a disputarse los días 25 y 28 de junio, “son muy buenos” para la preparación de la selección nacional de cara al Premundial, que se realizará en Monterrey, México, entre el 4 y 18 de julio.

Bailey, quien participó de la última eliminatoria, no dejó pasar el momento y expresó sus sentimientos sobre esta nueva oportunidad de llegar a un mundial: “Nos quedamos con la ilusión en el 2018, pero venimos con más fuerza y experiencia para lo que se viene”.

Por su parte, Rosario Vargas, quien viene de defender la camiseta del Valencia CF español y quien, además, este año disputó el Premundial Sub-20 en Rep. Dominicana, manifestó que espera aportar a la selección toda la experiencia que ha ganado en España. “Soy una más. A lo mejor no he estado presente en el fútbol femenino de Panamá, pero al estar ahí afuera he cogido mucha experiencia. Vengo a sumar, a aportar al equipo. Espero hacer un buen papel para ayudar a Panamá”.

Sobre los amistosos ante Ecuador, Vargas comentó que tiene una compañera en su club que juega allí, que sabe que es una selección que se ha venido rozando con equipos de Sudamérica, que está peleando por ir a la Copa América y clasificar al mundial y que, por todo esto, será un punto de inflexión para ver en dónde Panamá está situada de cara a Monterrey.

