Zinedine Zidane: "Quedan muchos puntos por jugar"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no cree que su equipo haya dado un paso atrás en la lucha por el título de Liga por su empate en Getafe, afirmó que "quedan muchos puntos" por jugar y no lamentó la plaga de bajas que marcó el partido ni opinó sobre la decisión arbitral en el tanto anulado a Mariano Díaz.

"No tengo que decir nada, el árbitro está ahí para decidir si hay fuera de juego o no y ya está", dijo sobre la acción polémica del partido. "Hay que felicitar a los jugadores porque no ha sido fácil. Defensivamente estuvimos muy bien pero ofensivamente nos ha faltado algo. Tenemos que seguir porque quedan muchos puntos", añadió.

Pese a la cantidad de bajas que le dejaron prácticamente sin titulares en el Coliseum Alfonso Pérez, el técnico madridista no dejó una palabra de queja.

"Nosotros no tenemos límite y vamos a seguir peleando hasta final de temporada, pase lo que pase. Anímicamente estamos bien, ha sido un partido con estas circunstancias pero tenemos que seguir adelante", manifestó.