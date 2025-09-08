Que hay una caterva de bancos involucrados en 39 operaciones financieras relacionadas con las cuentas del exdiputado Héctor Brands. ¿Los dueños de estos bancos serán llamados a capítulo?

Que ya en Hollywood están considerando contratar a Brands para protagonizar la nueva versión de la película “De mendigo a millonario”. Eddie Murphy quedó como niño de pecho.

Que, durante una de sus intervenciones en la Asamblea, “El Búfalo Sexual” ya nos había dado un resumen de la historia de cómo Brands pasó de la lipidia a la ostentación de costosos bienes y artículos de lujo.

Que el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reestructuración de PANDEPORTES para sacar a los dirigentes políticos corruptos que han destruido el deporte en Panamá. Ya no más diputados o políticos partidistas al frente de las federaciones deportivas.

Que la iniciativa es bien vista, pero, así como aprobaron blindar a PANDEPORTES de los corruptos, ¿por qué no aprobaron también una comisión para investigar dónde están los fondos que se dieron para la compra de bates, manillas, pelotas de béisbol, entre otros artículos deportivos, durante la era del ‘Micho’? No sean selectivos.

Que nuevamente un grupo de docentes del Instituto América nos ha solicitado que denunciemos públicamente que el MEDUCA ha hecho caso omiso a la solicitud de sacar a la supervisora del colegio, a quien no le cabe un tatuaje más en su cuerpo y que anda dándole muy mal ejemplo a los estudiantes. Si a los estudiantes no se les permite, a los funcionarios tampoco.

Que por este medio felicitamos al MOP; la semana pasada publicamos el mal estado de la vía frente al estadio Justo Arosemena y ya enviaron una cuadrilla para la reparación. Eso quiere decir que sí se siente el "Se escucha por ahí...".

Que por ahí anda un rumor fuerte de que el Procurador Gómez, al ser consultado sobre los evidentes escándalos en el Estado, su respuesta fue "yo no voy a estar subiendo y bajando escaleras en el futuro en el Ministerio Público".

Que mi abuela Chencha espera que esto solo sea un rumor, porque de ser cierto, este señor debe renunciar al cargo y se debe colocar a alguien con los pantalones bien amarrados.

Que, ante el aumento de violaciones a mujeres y menores de edad, se hace necesario que los juristas y expertos en materia penal contemplen la castración de estos depravados. Ya basta de que se tenga más contemplaciones con el victimario que con la víctima.

Que, en ese mismo orden, es imprescindible también que, ante los constantes homicidios en el país, la cadena perpetua y la pena de muerte sean contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Las actuales penas no disuaden en nada a los criminales que asesinan sin contemplación.

Que el pasado viernes se graduaron más de 80 médicos en el país, un motivo de orgullo para todos, porque significa mayor personal para tratar de cubrir el déficit de médicos en Panamá.

Que lo que sí deben entender los actuales profesionales de la medicina es su juramento hipocrático de salvar vidas y no de aprovecharse del dolor humano. Además, deben luchar por despolitizar a su organización.

Que qué hipócritas son los llamados torrijistas, me dijo mi abuela Chencha, porque al cumplirse 48 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, la fiesta en el colectivo PRD hubiese sido a toda madre, con parafernalia, murgas y de todo, pero qué mal ha quedado la actual dirigencia del PRD.

Que en Veraguas piden a la ministra de Trabajo investigar sobre lo sucedido con un sindicato de taxi, el cual realizó sus elecciones como manda la ley en el mes de febrero, pero la oficina de organizaciones sociales, impregnada de PRDs, congeló las actas; sin embargo, meses después sí recibió y tramitó las actas de unas elecciones brujas organizadas por otro perrediano.

Que “La Chatita” Flor abandona el diario de la 12 de Octubre. Por ahí le andaban sugiriendo que se regrese a Colombia y meta currículum en El Espectador, El Bogotano y la Revista Semana.

Que, definitivamente, a los nuevos que se agitan en política les hace falta creatividad, porque no solo se suman a dirigencias deportivas, sino que la modalidad de los últimos años, de los que buscan una curul en la Asamblea, es la de promover actividades como zumba, baile o ejercicios a la libre, como si esto va a resolver los problemas que tienen las familias y hogares panameños. Sean más creativos y busquen algo que represente a la comunidad.

Que, en Mamitupu, comarca Guna Yala, doce (12) miembros de una misma familia, entre ellos menores de edad, fueron privados de libertad, presuntamente por órdenes del sahila... Nadie está exento de la ley.

Que, ante la privación de libertad de esta humilde familia indígena, esperemos que el Defensor del Pueblo exija certeza del castigo para los responsables y no se haga de la vista gorda.