Que La Flor venenosa se desvinculó del medio impreso desde el cual calumnió, acusó y condenó a varias figuras bajo el pretexto de la libertad de prensa. Con su escrito anunciando su marcha de ese diario, no consiguió lograr su objetivo de quedar como víctima o ganar simpatía. Todo lo contrario, varios celebraron con vinos y champaña.

Que nos preguntan desde distintos sectores de dónde salen tantos envases plásticos que recogen en la Bahía de Panamá y en las zonas costeras del país, si aquí hay una ley que prohíbe las bolsas plásticas, etc.

Que tanto daño hacen a la flora y fauna marina los cartuchos plásticos como las botellas o envases. Deben prohibir todo recipiente plástico porque, de lo contrario, todo esfuerzo será en vano.

Que una fuente del diario de la 12 de octubre nos comentó que la chica del “veneno” no se fue, que "la fueron". Nadie se come ese cuento de que después de 23 años uno se va.

Que nadie olvida cómo el diario de la 12 de octubre se convirtió en el brazo derecho de Cachaza. Ejemplo, nombró a Fernando Berguido en Italia y posteriormente a Mercedes de Corró, en España. ¿Más pruebas, mi querido Watson?

Que los Tres Jinetes del Apocalipsis se volvieron a juntar: La Flor, Rolando y la Bacal porque destilarán toda su hiel y odio en un medio digital llamado "Contrapeso".

Que, de acuerdo con las malas y picantes lenguas, el proyecto de los Tres Jinetes está arrancando con 245 mil dólares, mientras facturan. ¿Quiénes serán esos generosos que les están haciendo aportes de casi un cuarto de millón de dólares? Piensen mal y acertarán.

Que se comenta que los mineros andan dando la cara ‘Directo y sin Filtro’, en espacios donde la gente sale de dudas y la empresa frentea la verdad sin discursos ni formalidades. Dicen que la próxima reunión promete más respuestas y que bochinche…”

Que hay una buena noticia para aquellos panameños a los que les gusta ir a Japón para ver a las geishas: les informamos que las conversaciones están muy adelantadas entre Panamá y el Gobierno japonés para que haya vuelos directos entre ambos países. No se sofoquen.

Que la salud mental es una prioridad y las autoridades no le dan la importancia que amerita. Lo hablan, pero todo queda ahí en palabras y no en hechos concretos. ¿Sabía usted que en Panamá cada dos días hay un suicidio? Un problema que crece con los años y ya se advierte que es una de las causas de mayor muerte en los últimos tiempos.

Que un tal Omar, en la entidad de seguridad de Amador, era el responsable del seguro de todos los tongos de los estamentos en el tiempo del gobiernito... Que lo llamen a capítulo para ver lo que sabe sobre esos millonarios y polémicos seguros.

Que el susodicho todavía trabaja y se arrastra bajo perfil en dicha institución de seguridad, ubicada en Amador... ¡Vivo con esas fichas!

Que en los últimos periodos de incidencias se le ha escuchado muy insistentemente a un diputado veragüense de la bancada de los chiquillos exigir acabar con las botellas en la Asamblea, pero resulta que tiene a su papá emplanillado como su chófer personal, escolta y asistente… ¡Hasta cuándo la doble moral!

Que los de China están embellacados con Estados Unidos por la advertencia que hizo de restringir los visados a ciudadanos centroamericanos con vínculos con el Partido Comunista de este país. Sin embargo, los chinos no ven la brusca que tienen en sus ojos. Ambos países velan por sus propios intereses.

Que lo que no explican los de la tierra del "aloz flito" es que las restricciones son para los que hacen negocio con el país asiático. Ante estos dos grandes elefantes, las hormigas deben apartarse.