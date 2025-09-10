Que un grupo de diputados presentó una propuesta para acabar con el negociado de los cupos o certificados de operación en el transporte.

Que lo primero que deben hacer los padrastros de la patria es averiguar en manos de cuántos y quiénes están los certificados de operaciones y terminar con la repartición de estos documentos como pan caliente del Lucianito.

Que en los últimos 10 o más años, el llamado Diario Libre de Panamá no ha repartido dividendos a nadie. Pareciera que las ganancias se las gastan en pagos por despidos e indemnizaciones o para pagar montos millonarios por las demandas presentadas por personas afectadas ante publicaciones falsas del diario.

Que, a un atleta de la MLB, NBA y de NFL, si no rinde por lo que se le paga, simplemente se va. Aquí en Panamá la dirigencia del diario de la 12 de octubre no produce ninguna ganancia, pero sus directivos no se van o simplemente se rotan.

Que los que manejan el contenido en las instituciones públicas deben saber bien lo que escriben porque ayer, en una invitación de los 512 años de la primera diócesis de tierra firme, se refirió a una “erección” del evento. ¡¡¡Qué bárbaros!!!

Que el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, está deseoso de que se permita la reelección universitaria, ¿por qué será? Sencillo: quien saborea las mieles del poder se embrutece y quiere más.

Que están advertidos todos aquellos hombres que están acostumbrados a "cascotear" a sus mujeres o agarrarlas de saco de arena. El otro año se tendrán 2,500 brazaletes para intentar reducir los casos de femicidios.

Que mi abuela Chencha dice que si la policía va a actuar así de lenta cuando se les llama de una comunidad para que vean un determinado caso, los brazaletes no servirán de nada. Quizás de pifia para quien los use.

Que el titular de Salud hizo otro llamado a proteger al personal de los centros de salud ante las amenazas que reciben de pandilleros, delincuentes y personas sin criterio.

Que la pregunta que surge inmediatamente ante estos casos de amenazas al personal de salud es dónde están los estamentos de seguridad para mantener el orden.

Que confirmaron que vienen los empleos para Bocas del Toro con la instalación de la empresa bananera.

Que un pasiero nos recuerda que el gran protagonista de la versión panameña de la película “De mendigo a millonario”, “Chinito” Brands, tenía y tiene comiendo de su mano a algunos directivos y accionistas de medios de comunicación. Esa es su especialidad, venderse como lo mejor ante las “incautas” personalidades relacionadas con los medios. Si no me creen, pregúntenle a Sabrina y no es la "Brujita".

Que alrededor de 16 proyectos de ley, relacionados con las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de Diputados, están siendo revisados y evaluados en la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.