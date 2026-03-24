Sucesos - 24/3/26 - 03:42 PM

¿Dónde está Marcos? Desapareció hace varios días

Al ver que pasaban los días y no tenían información de su paradero, los familiares de Madrigal interpusieron la denuncia para que se iniciara su búsqueda

 

Por: Redacción Web -

Panamá- ¿En dónde está Marcos Antonio Madrigal Cuesta, de 25 años? Eso es lo que se pregunta su familia, residente en el sector Las Lajas, corregimiento de Las Cumbres, distrito de Panamá.

Al ver que pasaban los días y no tenían información de su paradero, los familiares de Madrigal interpusieron la denuncia en la oficina de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre, por lo cual la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas inició las diligencias investigativas y labores de búsqueda, con el objetivo de dar con su paradero.

Marcos fue descrito por su familia como un joven de tez morena, contextura delgada, 1.70 metros de estatura, con una cicatriz en la frente, ojos pequeños, labios delgados y nariz perfilada. Como señas particulares, mantiene un tatuaje de carabela en la muñeca izquierda y presenta múltiples rasguños en brazos y rodillas.

Si usted tiene información que permita ubicarlo, o datos de su paradero, puede notificarlo de forma confidencial a los teléfonos 524-9291, 520-1192 o 520-1212, de la Fiscalía Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre, o al 524-9810 de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).


 

Te puede interesar

¿Dónde está Marcos? Desapareció hace varios días

¿Dónde está Marcos? Desapareció hace varios días

 Marzo 24, 2026
Paseaban en automóvil con arma ilegal; quedan detenidos

Paseaban en automóvil con arma ilegal; quedan detenidos

 Marzo 24, 2026
Se formó en la sala del SPA en Colón. Detenidos se van a los puños

Se formó en la sala del SPA en Colón. Detenidos se van a los puños

 Marzo 24, 2026
Imputan a sujeto que mató a joven en plena zafra en Los Santos

Imputan a sujeto que mató a joven en plena zafra en Los Santos

 Marzo 24, 2026
Hurtan joyería en pleno centro de Chitré

Hurtan joyería en pleno centro de Chitré

 Marzo 24, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres

Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres