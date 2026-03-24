¿Dónde está Marcos? Desapareció hace varios días

Panamá- ¿En dónde está Marcos Antonio Madrigal Cuesta, de 25 años? Eso es lo que se pregunta su familia, residente en el sector Las Lajas, corregimiento de Las Cumbres, distrito de Panamá.

Al ver que pasaban los días y no tenían información de su paradero, los familiares de Madrigal interpusieron la denuncia en la oficina de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre, por lo cual la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas inició las diligencias investigativas y labores de búsqueda, con el objetivo de dar con su paradero.

Marcos fue descrito por su familia como un joven de tez morena, contextura delgada, 1.70 metros de estatura, con una cicatriz en la frente, ojos pequeños, labios delgados y nariz perfilada. Como señas particulares, mantiene un tatuaje de carabela en la muñeca izquierda y presenta múltiples rasguños en brazos y rodillas.

Si usted tiene información que permita ubicarlo, o datos de su paradero, puede notificarlo de forma confidencial a los teléfonos 524-9291, 520-1192 o 520-1212, de la Fiscalía Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre, o al 524-9810 de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).



