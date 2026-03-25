Que “Huevito” Pineda dice que está a favor de devolver a primer debate el proyecto sobre derecho a réplica no porque sienta temor de que le saquen una glosa o le monten una campaña, sino porque cree que esa discusión se debe llevar a cabo con todos los actores. Mira tú, el man de Detroit nos salió más conciliador y creyente en la libertad de expresión que “La Chatita” y “La Brujita”.

Que el recién casado embajador Marino estuvo por los lados de Bocas del Toro, visitando el Hospital Guillermo Sánchez Borbón.

Que por ahí hay quienes se preguntan: ¿cuál es el asesor presidencial que es una quinta columna de Martin? ¿Quién es el asesor presidencial que es una quinta columna de Varela? ¿Y cuál es el asesor presidencial que es una quinta columna de Lombana?

Que, para darles una pista, el susodicho asesor está ligado a gente que cree que el pueblo, si quiere agua, debe ir a buscarla al río. ¡Padre!

Que la chorrerana Patsy asegura que en la ventanilla única del Miviot, en la capital, se siguen aprobando permisos para construir en Panamá Oeste proyectos de vivienda en lugares donde no llega el agua. Propone crear una ventanilla en el "West", ¿pero de verdad esa sería la solución?

Que nuestra glosa sobre los letrados que se la pasan romanceando por el edificio del Órgano Judicial de La Chorrera, como que llegó a oídos de los dos tortolitos, porque me cuentan que ayer no fueron vistos en sus andanzas por el lado donde “parquean" los jueces. ¿Será que siguieron nuestro consejo y buscaron parque?

Que “El Loco” denunció que hay un poco de manzanillos que utilizan su nombre para tratar de conseguir chamba y hasta licitaciones. Ya advirtió que demandará a los que sigan en esa sinvergüenzura. ¡En guerra avisada…!

Que, por los lados del ático del Tribunal Electoral, existen tres funcionarias maléficas que tratan muy mal a los usuarios. Se habla de que una de las “brujas del ático”, como se les conoce, tiene varias denuncias, pero a ninguna les hacen nada porque están bien amarradas arriba.

Que “Popi Matraca” le tiró con todo en el pleno a la diputada que desechó al marido cuando quedó en la papa al ganar la curul. Le recriminó el que tenga “secuestrado” el proyecto 447 que elimina el Ministerio de la Mujer.

Que la empresa ENA Panamá explicó que entre Punta Pacífica y el inicio del tramo marino se contempla la ampliación de la vía a 4 carriles por sentido, aprovechando la servidumbre existente y la expansión de los rellenos actuales; además, se incorporan mejoras en la geometría vial en el sector de Atlapa para optimizar las operaciones y seguridad del tramo.

Que falleció el Dr. Plutarco Arrocha, fundador de ISAE Universidad. Paz a su alma.

Que Afú invitó al Gobierno a tomar el toro por los cachos y planteó que la apertura de la mina, bajo condiciones justas y transparentes, debe ser parte de la solución a la situación económica actual. ¡Eso es una gran verdad!

Que Barakat, el funcionario con el que más Cachaza trapeó el piso durante su perversa administración fue visto en una actividad del Comité Olímpico de Panamá. ¿Alguien le habrá preguntado por los 141 millones que se dice recibió su exjefe por clavarle el puñal en la espalda a Taiwán para irse con China?

Que Panamá Ports seguía ayer con su ofensiva y amplió su reclamo internacional contra el Estado panameño por más de 2 mil millones de dólares.