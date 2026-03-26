Que un chusco le manda a decir al “Cocobolo” Cedeño que, si no tenía los “eggs” para aguantar la presión de un grupito de los gremios periodísticos y seguir adelante con su ley de derecho a réplica, era mejor que no presentara nada.

Que los “hambrientalistas” del CIAM le están montando una campaña sucia a la gente de la flota palangrera. ¡Mira tú en lo que andan!

Que Martín “sin visa” dizque tirando pasos en el cumpleaños de Vivian. ¡Tenía como tres pies izquierdos!

Que el “Chacalde” se sumó como patrocinador de la velada de boxeo amateur que promueven Rouss Laguna y el excampeón mundial “Chemito” Moreno.

Que el diputado Osman dice que por los lados de Barú la gente está clamando porque les llegue el líquido vital.

Que un chusco dice que le cabreó ver a la exmagistrada Russo entre los candidatos al cargo de Defensor del Pueblo y se pregunta si no le fue suficiente con estar 10 años en la Corte. Bueno, brother, entiendo tu cabreo, pero como dijo una vez “El Toro”: quien no aspira, expira…

Que las diputadas Yamireliz y Prado, la del marido con revólver, andaban ayer en el pleno en “modo bochinchosas”. Dicen ellas que les dijeron que en el Meduca y el Minsa están solicitando cartas de diputados como requisitos para poder ser nombrados. ¡Presenten las pruebas!

Que hoy se analizará en la Cuevita el proyecto de ley que reconoce, protege y promueve el trabajo de los buhoneros.

Que, acompañado de una “marea roja”, el Dr. Emilio Moreno presentó ayer oficialmente su candidatura para ocupar el cargo de rector de la UP. Dicen que tiene puesto el cartel de favorito.

Que “El Loco” dice que pensó que no podía haber gobierno más malo que el de Cachaza, pero que llegó el de “Leche Condensada” y lo superó con creces. ¡Eso es mucho decir!

Que en Darién y Chepo, el Servicio Nacional de Fronteras le dio un duro golpe al crimen organizado, desmantelando una estructura diabólica vinculada al Clan del Golfo, dedicada al tráfico de personas en la frontera colombo-panameña. Bien hecho.

Que ayer fue aprobado en tercer debate el proyecto que establece el proceso sucesorio simplificado ante notario.

Que el TE ordenó el cierre y archivo de la solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad de Colón. Solo se recolectaron 305 firmas contra Galván, de las 52 mil 149 que se necesitaban para joderlo.

Que el que andaba excitado y obsesionado con el tema del etanol es el PTJ de Dolega. Más de 60 países utilizan el etanol como combustible, pero estos pendejos de Vamos se oponen a todo solo por llevarle la contraria al Gobierno. No se les ha visto dar ningún argumento científico. ¡Patético!

Que, hablando del PTJ de Dolega, ayer el “Cocobolo” Cedeño le metió su par de latigazos al decir que personas sin principios y sin valores llegan a la Asamblea solo para perturbar la paz. ¡Es que el man andaba excitado!