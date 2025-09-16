Que ahora la frase favorita del impoluto periodista y diputado Betserai Richards es "yo no fui", luego de que el ministro del MOP lo dejara al descubierto con el “favor” que le pidió para que se favoreciera a una empresa con un proyecto del programa tapa huecos en Tocumen. ¡Sinvergüenza!

Que ya lo habíamos advertido, que estos supuestos mesías de la Asamblea iban a demostrar su verdadero rostro con el tiempo y después de saborear la miel del poder. Tardaron muy poco en sacar las garras.

Que los cocotudos de la Cámara de Comercio le hicieron desde ya un llamado a los padrastros de la patria, para que no conviertan la ratificación de los magistrados de la Corte en un espacio para taquillar y ganar protagonismo.

Que ayer se registró otra trifulca en la Asamblea Nacional. Según dicen, un tal Pedro le metió una cachetada al diputado Jonathan Vega.

Que me cuentan que, en años pasados, había una demanda contra el Estado panameño que debía ser contestada por una connotada firma de abogados, pero parece que se olvidaron o no les importó el tema y PANAMÁ fue condenado por más de 2,5 MM… ¿A que no saben quién era el abogado? Pregunten por el diario de la 12 de Octubre, ahora dirán que defienden la libertad de expresión, pero hacen silencio… Defiendan a Panamá, por favor.

Que mi abuela Chencha, haciendo remembranza de la injusticia contra el expresidente Martinelli. Recordó que la Corte le negó todos los recursos que presentaron sus abogados para una medida cautelar. Sin embargo, ahora ve cómo personas vinculadas al narcotráfico, al lavado de capitales, corrupción, peculado, etc., obtienen sin mucho esfuerzo las medidas cautelares. Aquí se descubre el verdadero rostro de los operadores de justicia. Selectivos.

Que los estamentos de seguridad deben estar "mosca" con el gato y sus secuaces en Bocas del Toro, porque van a tratar de buscar protagonismo una vez se reactiven las actividades de la empresa bananera en esa provincia.

Que el inmaculado del diputado Richards continúa con sus ataques en contra del ministro del MOP por develar cómo buscaba sacar provecho por la vía del tráfico de influencia. En vez de aclarar con pruebas lo que le dijo el ministro, Betserai se limita a seguir atacándolo. "Mijo, demuestre su hombría diciendo la verdad".

Que los asegurados y jubilados de la CSS le preguntan al Director Administrativo del Complejo de la Transístmica cuándo van a arreglar los elevadores porque es toda una odisea realizar un trámite en el edificio.

Que un "jodedor" de tiempo en la Asamblea Nacional dijo que la pelea del pasado sábado entre Canelo y Crawford le hizo recordar el "tatequieto" que le dio Bolota al caballero de la prenda íntima roja. Ya hay quienes esperan la revancha.

Que cada vez crece más el sentimiento de la no reelección en la Universidad de Panamá. Ya al rector Eduardo Flores se le hacía agua la boca con tal de que se le permitiera correr una vez más.

Que, si Flores no puede correr, dice que no importa, ¿y sabe por qué? Porque hay dentro de la Universidad de Panamá un candidato que responde a las pretensiones e intereses de él.

Que el decano de la Facultad de Comunicación de la UNACHI confirma que nombró a su hija en dicha facultad. Aduce que no es ni nepotismo ni tráfico de influencia. La verdad es que para este país los valores, la ética y la moral no existen.

Que, según Carlos Raúl Piad, quienes han disfrutado de las mieles del poder no quieren soltar los cargos dentro del partido Panameñista y lo que desean es cambiar de barajas, es decir, de cargos. Quieren estar en la directiva y aspirar a cargos de elección. ¿Hasta ahora se da cuenta de eso en el panameñismo?